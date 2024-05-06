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        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.05.2024 - 00:00
        T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/330 Esas
        KARAR NO : 2024/208


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhlis ve İbtihec oğlu, 01/01/1996 doğumlu, İBRAHİM CUNEYD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.
        3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR. 03.05.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02027815
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