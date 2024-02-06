BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/420 Esas

KARAR NO : 2023/1713



Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt Kurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 220/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, sanık hakkında aynı eyleme ilişkin İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/70 Esas 2022/403 karar sayılı dosyasında yargılama yapılarak karar verildiği, mahkememizdeki işbu davanın mükerrer olduğu anlaşılmakla, Hüseyin Muhtar ve Fatma oğlu 30/08/1971 doğumlu, Balıkesir, Ayvalık Mithat Paşa nüfusunda kayıtlı sanık ALİ AKGÜN hakkında açılmış işbu davanın 5271 sayılı CMK'nın 223/7. maddesi gereğince REDDİNE karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Suç işlemek İçin Kurulan Örgüte Üye Olmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 220/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, sanık hakkında aynı eyleme ilişkin İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/70 Esas 2022/403 karar sayılı dosyasında yargılama yapılarak karar verildiği, mahkememizdeki işbu davanın mükerrer olduğu anlaşılmakla, Muammer ve Mari Suzan oğlu, 26/02/1972 doğumlu, Manisa, Akhisar, Şeyhler mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık İBRAHİM AYDINLI hakkında açılmış işbu davanın 5271 sayılı CMK'nın 223/7. maddesi gereğince REDDİNE karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Müdahale Suretiyle Haksız Çıkar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/11/2023 tarihli ilamı ile TCK'nın 244/3-4 maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasında, sanıklar ALİ AKGÜN ve İBRAHİM AYDINLI hakkında sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, somut, inandırıcı delil elde edilemediğinden sanıkların müsnet suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle Hüseyin Muhtar ve Fatma oğlu 30/08/1971 doğumlu, Balıkesir, Ayvalık Mithat Paşa nüfusunda kayıtlı sanık ALİ AKGÜN ve Muammer ve Mari Suzan oğlu, 26/02/1972 doğumlu, Manisa, Akhisar, Şeyhler mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık İBRAHİM AYDINLI hakkında açılmış işbu davanın 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan AYRI AYRI BERAATİNE, karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen bulunamamışlar, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün tebliğden sonra 7 gün içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLAN OLUNUR.05.02.2024