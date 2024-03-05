BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/1170

KARAR NO: 2023/2215



MAĞDUR:SONYA SHIDOVA, NAZGÜL KEMELOVA,

SANIK :TAALAIGUL SHAMSHIDINOVA,



Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçlarından Sayılı kanuna muhalefet suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2023 tarihli ilamı mağdur Calay Em ve Cıhanakızı,1983doğumlu NAZGÜL KEMELOVA, 1984 doğumlu SONYA SHIDOVA, Düşenbek ve Zhanumbubu kızı, 1978 Kızgızistan doğumlu TAALAIGUL SHAMSHIDINOVA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık tarafından sunulan mahkumiyet kararının ortadan kaldırılmasına ilişkin istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 05/03/2024