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        BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.03.2024 - 00:00
        BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2016/1170
        KARAR NO: 2023/2215


        MAĞDUR:SONYA SHIDOVA, NAZGÜL KEMELOVA,
        SANIK :TAALAIGUL SHAMSHIDINOVA,


        Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçlarından Sayılı kanuna muhalefet suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2023 tarihli ilamı mağdur Calay Em ve Cıhanakızı,1983doğumlu NAZGÜL KEMELOVA, 1984 doğumlu SONYA SHIDOVA, Düşenbek ve Zhanumbubu kızı, 1978 Kızgızistan doğumlu TAALAIGUL SHAMSHIDINOVA tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık tarafından sunulan mahkumiyet kararının ortadan kaldırılmasına ilişkin istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,
        İlanın kendisine tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 05/03/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01996911
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