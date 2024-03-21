T.C.

BURSA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1795 Esas

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Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemine ilişkin dava dosyasında mirasçıları tespit edilemeyen, 01/07/1935 doğumlu, Şaban ve Havva oğlu muris Rasim BAŞA'nın mirasçılarının, son ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmesi, ilan süresince başvuru olmadığı takdirde mirasçıların miras sebebiyle istihlak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.