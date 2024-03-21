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        BURSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.03.2024 - 00:00
        T.C.
        BURSA
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı : 2023/1795 Esas

        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemine ilişkin dava dosyasında mirasçıları tespit edilemeyen, 01/07/1935 doğumlu, Şaban ve Havva oğlu muris Rasim BAŞA'nın mirasçılarının, son ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren bir yıl içerisinde mahkememize başvurarak mirasçılık sıfatlarını bildirmesi, ilan süresince başvuru olmadığı takdirde mirasçıların miras sebebiyle istihlak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02006986
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