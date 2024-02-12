T.C.

BURSA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2022/226 Esas



İLAN

Bursa 18.Asliye Ceza Mahkemesinin 14/12/2023 tarih ve 2022/226 esas, 2023/1348 sayılı kararı ile cinsel taciz suçundan sanık MUHAMMET AMER ŞAYİP hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmiş, gerekçeli karar tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle Omar ve Fatima oğlu 1991 İdlip doğumlu sanık MUHAMMET AMER ŞAYİP 'e tebliğ edilememiş ve kararın ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özeti ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığa kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bursa Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.