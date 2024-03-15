Örnek No:55*

T.C.

BURSA

1. GENEL İCRA DAİRESİ

2023/136505 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/136505 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, Alacalar Mevkii, 339 ada, 2 nolu parselde ( Eski Ada/Parsel: 101/50 ), 48.860,42 m² tapu alanlı ve niteliği TARLA vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. ( Edinme Sebebi: 3402 S.Y. Kadastro Kanununun Ek 1. Md. Gereği Köy / Mahalle / Mevkii / Ada / Parsel Bilgilerinin Düzeltilmesi İşlemi: 13.06.2023) ait olduğu belirtilmektedir. Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-İmar Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan 08.09.2023 tarih ve E. 46578 sayıl yazı ekindeki verilere göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Çataltepe Mahallesi, Alacalar Mevkii, 339 ada, 2 nolu parselde ( Eski Ada/Parsel: 101/50 ), 1 / 1000 ölçekli Kestel Revizyon Uygulama İmar Planında 'Yüksek Eğitim Tesisi Alanında kalmakta olup plan örneğinin yazı ekinde sunulduğu belirtilmektedir. Taşınmaz48.860,42 m² miktarlı ve TARLA vasıflı parseldir. Parsel konum olarak Bursa Ankara yolunun (Ankara Yolu Caddesi ) güney istikametinde kalmakta olup Bursa Ankara Yoluna kuş uçuşu 300 m uzaklıkta, Çataltepe Mahallesi Yerleşim Merkezinden ( Merkez Cami ) kuzeybatı istikametine doğru kuş uçuşu 2000 m mesafede yer almaktadır. Parsel topoğrafik yapısı itibari ile kısmen düz ve kısmen de orta eğimli arazi yapısına sahip olup eğimli kısım doğudan batıya doğru eğimlidir. Taşınmaz içerisinde arazinin yaklaşık 1 / 4 lük kısımda çalı tipi bitki örtüsünün ve orman ağaçlarının bulunduğu ve kalan kısmın ekim dikim yapılmayan boş arazi olduğu belirlenmiştir. Parsel içerisinde bulunan ağaçlar taşınmazın değerine dâhil edilmiştir. Hâkim yükseklikte olan taşınmazın çevresi açık olup tüm yönlerde hakim bakılıdır. Çevresinde ekili-dikili araziler ve boş tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaza en yakın yapılaşma ( KESTEL TOKİ ) kuzeybatı istikametinde kuş uçuşu 850 m mesafede bulunmaktadır. Parselin kadastro yolu bulunmamaktadır. Kıymeti aşağıdaki gibidir.

Adresi : Çataltepe Mahallesi Alacalar Mevki 339 Ada 2 Paselde Kestel / BURSA

Yüzölçümü : 48.860,42 m2

İmar Durumu : Parsel ''Kestel (Bursa) Revizyon İmar Planı'' kapsamında olup tamamı ''Üniversite Alanı''nda kalmaktadır. İmar uygulaması görmemiş olup parsel kadastro parselidir. Parselde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında kalmamaktadır.

Kıymeti : 73.290.630,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 11:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 11:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:27

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.