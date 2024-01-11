BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Osmangazi İlçesine Kayıtlı İstiklal Mahallesi Taksi Durağı’nda Çalışmak Üzere 10 Adet (2.Parti Miktarı) Ticari Taksi (T) Plakanın Ayrı Ayrı Tahsisi Tahmin Edilen Bedel : 7.500.000,00-TL + KDV (1 Adet)

Geçici Teminat (1/5) : 1.500.000,00-TL

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 17/01/2024 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 15.000,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İstenen belgelerin 16/01/2024 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR ŞAHISLAR 1. İmza Beyannamesi (Aslı Başvuru esnasında ibraz edilecektir) 2. Vekil ise Vekaletname( (Genel Vekalet olmayacak İhaleye katılım, Bursa Büyükşehir Belediye Başvuru, Trafik, zabıta, Noter Tescil vs vs vs ibareleri yeralacak düzenleme şeklinde) 3. Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 4. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplamda iki yıldır ikamet edildiğini belirtir, tarihçeli yerleşim yeri belgesi (başvuru tarihi itibariyle ikamet ediliyor olunmalıdır, www.turkiye.gov.tr -e-devlet- adresinden temin edilebilir) 5. Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr -e-devlet- adresinden temin edilebilir) 6. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (II) ve 34. maddesinin (D) fıkrasında tarif edilen suçlardan sabıkalı olunmadığını belirtir adli sicil kayıt belgesinin aslı (www.turkiye.gov.tr -e-devlet- adresinden temin edilebilir). 7. En az ‘B’ sınıfı tanımlı sürücü belgesi(sürücü belgesi 2016 sonrasında edinilmiş ise kullanım süresinin dolmamış olmasına dikkat edilmelidir). 8. Ticari Taksi “T” Plaka Almaya Hak Kazandığı Takdirde BBB Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği Hükümlerini Yerine Getireceğine Dair Taahhütname (Plaka Sahipleri İlgili Şoförler ve Otomobilciler Odası’na Kayıt Yaptıracaktır. Oda Kayıt Belgesi Getirmeyenlere Çalışma Ruhsatı Verilmez) 9. Şartname Alındı Makbuzu (Mali Hizmetler Veznesinden) 10. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 11. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi 12. Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek, aktif bir tescilin bulunmadığını, çıkış/terk bilgisini gösteren, sosyal güvenlik kayıt belgesi (doğrulama kodlu olacaktır, www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir, işten ayrılış bildirgesi kabul edilmemektedir). 13. Vergi Dairesi’nden Alınacak Mükellefiyet Kaydı (Herhangi bir vergi dairesinden temin edilecek, ticari hiçbir faaliyetin olmadığını gösterir mükellefiyet kaydı (www.intvrg.gib.gov.tr adresinden temin edilebilir, ticari bir faaliyet varsa başvuru öncesinde mutlaka sonlandırılacaktır). 14.Psikoteknik belgesinin uzman hekimce onaylanmış suretinin aslı (psikoteknik belgesinin geçerlilik süresinin dolmamış olmasına dikkat edilmelidir.

Not: Şirketlere ve Ticari Plaka sahiplerine satış yapılmayacaktır. Şahıslara 1 adetten fazla Ticari Taksi (T) serisinden plaka satışı yapılmayacaktır.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr