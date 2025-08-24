Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        BURSA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.08.2025 - 00:00
        İLAN
        BURSA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/469 Esas
        KARAR NO : 2025/556


        GEREKÇELİ KARAR İLANI


        Davacı Baki Karaduman tarafından Davalı( Alacaklı) Dirikoçlar Otomotiv Taşımacılık İç Ve Dış Ticaret Ltd.şti ve Davalı (borçlu) Uğur Çalık aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
        "1-Dava dilekçesinin REDDİNE, 2-Kararın nevi gereği harç alınmasına yer olmadığına, 3-Davacı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, 4-Talep halinde kararın taraflara tebliğine, Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE" karar verilmekle,
        Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 21/07/2025 tarih 2025/469 esas 2025/556 karar sayılı gerekçeli kararının Tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/08/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02282253
        Yazı Boyutu