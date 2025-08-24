BURSA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BURSA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/469 Esas

KARAR NO : 2025/556



GEREKÇELİ KARAR İLANI



Davacı Baki Karaduman tarafından Davalı( Alacaklı) Dirikoçlar Otomotiv Taşımacılık İç Ve Dış Ticaret Ltd.şti ve Davalı (borçlu) Uğur Çalık aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

"1-Dava dilekçesinin REDDİNE, 2-Kararın nevi gereği harç alınmasına yer olmadığına, 3-Davacı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, 4-Talep halinde kararın taraflara tebliğine, Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE" karar verilmekle,

Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 21/07/2025 tarih 2025/469 esas 2025/556 karar sayılı gerekçeli kararının Tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20/08/2025