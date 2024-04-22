T.C.BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/734 Esas 02/11/2023

Davacı , BEGEY BAYRAM ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Kızlar Mahallesinde kain 0/607,0/608 ,0/597 ,0/575 ,0/610 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin Bozova Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.