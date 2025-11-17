BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüze kayıtlı yukarıda vergi numaraları ile ad ve soyadları (ünvanları) yazılı mükelleflere isimleri hizalarında gösterilen vergi ve cezalara havi tebliğ evraklarının bilinen adreslerinde gerek ptt ile, gerekse memur eliyle tebliği mümkün olamamıştır. 213 sayılı VUK'un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu muhatapların ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtası ile müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.