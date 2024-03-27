T.C.

BOR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/77 Esas

İLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak,

1-ENERJİ VE TAPU KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN 09/01/2024 tarihli 889808 karar, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09/03/2022 TARİH 10-726 sayılı karıyla Kamu yararı kararı alındığı,

2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun13/06/2023 tarih ile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş adına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,

8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. Dava konusu: Niğde ili Bor ilçesi Bahçeli/Saray mahallesi 266 ada 9 parsel sayılı taşınmaz.