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        BOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2024 - 00:00
        BOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
        Vergi No TC Kimlik No Ad Soyad Bilinen Son Adresi Vergi Türü Vergi Donemi Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu
        9520676611 21622766204 MUSTAFA YETİŞ(ASIL BORÇLU VKN: 6320263302) Mernis Adresi Bulunamamaktadır. 0015 12/2022-12/2022 2024052014Q3j0000017 1.903.329,81
        Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106'ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02098192
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