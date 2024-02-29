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        BODRUM 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 02.03.2024 - 00:00


        BODRUM 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        S.NO ESAS NO KARAR NO KARAR TARİHİ SANIK BABA ADI DOĞUM YERİ-TARİHİ SUÇ HÜKÜM
        1 2023/1012 2023/1337 16.11.2023 Ahmet KARUL Ömer Arıcak - 15.12.1992 Silahla Tehdit
        Israrlı Takip         		Mahkumiyet
        Yukarıda açık kimliği yazılı SANIK adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği, mernise kayıtlı adresinin bulunmadığı ve dosya bazlı yapılan araştırmada son adresi olarak tespit edilen mahale Tebligat Kanununun 35.maddesi gereğince açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün gazetede ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince Gazetede ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.28.02.2024
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01994306
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