BODRUM 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yukarıda açık kimliği yazılı SANIK adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade edildiği, mernise kayıtlı adresinin bulunmadığı ve dosya bazlı yapılan araştırmada son adresi olarak tespit edilen mahale Tebligat Kanununun 35.maddesi gereğince açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince hakkında verilen hükmün gazetede ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince Gazetede ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.28.02.2024