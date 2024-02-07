BODRUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
BODRUM 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS N. : 2023/130
KARAR N. : 2023/774
KARAR TARİHİ : 28/11/2023
SIFATI : SANIK
ADI SOYADI: ŞAMİL RASUL
SUÇ : Basit Yaralama
CEZA : Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Mahkememizin 2023/130 Esas 2023/774 Karar sayılı dosyasında sanık hakkında verilen gerekçeli kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığın adresinin tespit edilememiş olmasından dolayı 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30.maddeleri gereğince sanık hakkında verilen hükmün ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıktan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024