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        BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.03.2024 - 00:00
        T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/206 Esas 05/03/2024


        İLAN


        Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Meteler Mahallesi'nde davacı Mehmet SERTDEMİR tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 118 ada 17 parselde A rumuzu ile gösterilen 314,09 M2'lik taşınmaz,118 ada 17 parselde B rumuzu ile gösterilen 5875,14M2'lik taşınmaz ile 118 ada 21 parselde C rumuzu ile gösterilen 10390,14 M2'lik (Pafta No: N39-C-24- B) taşınmaz;
        Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02007749
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