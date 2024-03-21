T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/206 Esas 05/03/2024



İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Meteler Mahallesi'nde davacı Mehmet SERTDEMİR tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 118 ada 17 parselde A rumuzu ile gösterilen 314,09 M2'lik taşınmaz,118 ada 17 parselde B rumuzu ile gösterilen 5875,14M2'lik taşınmaz ile 118 ada 21 parselde C rumuzu ile gösterilen 10390,14 M2'lik (Pafta No: N39-C-24- B) taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.