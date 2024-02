BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

SIRA

NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA-

PARSEL BLOK BAĞ. BÖL

ADI VASFI BUL.

KAT BRÜT

ALAN NET

ALAN ARSA

PAYI HİSSE

PAYI TAHMİNİ (BEDEL) GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ 1 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 5 MESKEN 2 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,700,000 81,000 28.02.2024 10.00 2 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 6 MESKEN 2 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,610,000 78,300 28.02.2024 10.05 3 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 7 MESKEN 2 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,250,000 67,500 28.02.2024 10.10 4 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 8 MESKEN 2 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,520,000 75,600 28.02.2024 10.15 5 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 9 MESKEN 3 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,700,000 81,000 28.02.2024 10.20 6 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 10 MESKEN 3 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,610,000 78,300 28.02.2024 10.25 7 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 11 MESKEN 3 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,250,000 67,500 28.02.2024 10.30 8 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 12 MESKEN 3 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,520,000 75,600 28.02.2024 10.35 9 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 13 MESKEN 4 137,3 126,2 1373/

173533 TAM 2,700,000 81,000 28.02.2024 10.40 10 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 14 MESKEN 4 137,3 126,2 1373/

173534 TAM 2,610,000 78,300 28.02.2024 10.45 11 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 15 MESKEN 4 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,250,000 67,500 28.02.2024 10.50 12 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 16 MESKEN 4 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,520,000 75,600 28.02.2024 10.55 13 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 17 MESKEN 5 137,3 126,2 1373/

173533 TAM 2,700,000 81,000 28.02.2024 11.00 14 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 18 MESKEN 5 137,3 126,2 1373/

173534 TAM 2,610,000 78,300 28.02.2024 11.05 15 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 19 MESKEN 5 137,3 126,2 1373/

173535 TAM 2,250,000 67,500 28.02.2024 11.10 16 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 20 MESKEN 5 137,3 126,2 1373/

173536 TAM 2,520,000 75,600 28.02.2024 11.15 17 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 21 MESKEN 6 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,700,000 81,000 28.02.2024 11.20 18 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 22 MESKEN 6 137,3 126,2 1373/

173532 TAM 2,610,000 78,300 28.02.2024 11.25 19 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 A 29 DUBLEKS

DÜKKAN BODRUM

ZEMİN 420,4 405,37 4204/

173532 TAM 15,000,000 450,000 28.02.2024 11.30 20 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 B 31 DÜKKAN ZEMİN 139,6 135,16 1396/

173532 TAM 4,800,000 144,000 28.02.2024 11.35 21 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 C 29 DUBLEKS

DÜKKAN BODRUM

ZEMİN 290,2 273,47 2902/

173532 TAM 6,700,000 201,000 28.02.2024 11.40 22 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 C 31 DÜKKAN ZEMİN 195,8 188,89 1958/

173532 TAM 6,100,000 183,000 28.02.2024 11.45 23 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 D 27 DÜKKAN ZEMİN 198,5 190,07 1985/

173532 TAM 6,400,000 192,000 28.02.2024 11.50 24 Ş.URFA BİRECİK KURTULUŞ 621-1 D 28 DÜKKAN ZEMİN 155,6 148,27 1556/

173532 TAM 5,200,000 156,000 28.02.2024 11.55

Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Birecik Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (621 ada 1 parsel A bloktaki 29 bağımsız bölüm numaralı dükkan ) ve 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü (geri kalan dükkanlar ve meskenler ) ile ayrı ayrı satılacaktır.

2- İhale 28/02/2024 Tarihinde Çarşamba günü madde 1’de belirtilen saatlerde Enver-Nebihe Karaata Kültür Merkezi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Birecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğün ’de görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhaleye katılacakların kapalı teklif için Teklif zarflarını, açık teklif için ise belgelerini 28/02/2024 tarihi en geç saat 09:00’a kadar Birecik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedeli ile kapalı teklifler için 2886 sayılı D.İ.K.‘nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu (kapalı teklif usulü için)

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler),

d)Noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Adres beyanı)

f) Tüzel Kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası kaydı (ihalenin yapılmış olduğu yıl alınmış belge)

g) Tüzel Kişi olması halinde; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ı) Birecik Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

i) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

5- İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakika olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Kapalı teklif usulü ile (35/a) A blok 29 bağımsız bölüm numaralı dükkân; geri kalan dükkanlar ve meskenler açık teklif usulü (madde 45) ile satışı yapılacaktır.

8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

9- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

10- Birecik Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi:

Banka Adı: HALKBANK

Vergi No: 1620051919

İban No: TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04



İLAN OLUNUR.