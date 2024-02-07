BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1093 Esas 25/01/2024
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde davacı Abdulselam Aktaş tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 1526 parsel içerisinde bulunan B rumuzu ile gösterilen 10928,17 m2'lik taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.