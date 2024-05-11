BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO: 2022/136

KARARNO: 2023/464



Ali ve Hediye oğlu, 06/03/1971 D.lu, Bilice nüfusuna kayıtlı UZAY TEKCİ hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Sanık Uzay Tekci hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de; CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın atılı suçtan BERAATİNE, karar verilmiş, sanığın tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli karar ve katılan Cumhurbaşkanlığı vekili Avukat Hüseyin AYDIN tarafından mahkememize gönderilen istinaf dilekçesi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa tebliğ yapılmış sayılacaktır. Sanığın 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanık UZAY TEKCİ'ye ilanen tebliğ olunur.