BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
BAYRAMİÇ
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
|İl
|İlçe
|Köy / Mah
|Ada / Parsel No
|Malik Adı
|Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü
|Dava Esas No
|Çanakkale
|Bayramiç
|Çatalçam Köyü
|128 ada 4 parsel
|Veli Yavuz
|1.830,12 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 50
|Çanakkale
|Bayramiç
|GökçeiçiKöyü
|109 ada
3 parsel
|Sezai Can
|2.889,52m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 51
|Çanakkale
|Bayramiç
|KarıncalıkKöyü
|102 ada
13 parsel
|Bayram Ali Özpek mirasçıları
1-Gülsüm Özpek
2-Sabriye Gökkaya
3-Ahmet Özpek
|81,38 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 52
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karıncalık Köyü
|102 ada
14 parsel
|Naci Altunbüken
|460,30 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 53
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karıncalık Köyü
|102 ada
21 parsel
|Sabir Alacaoğlu
|17,43 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 54
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karıncalık Köyü
|105 ada
5 parsel
|Yeter Yalçın
|555,56 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 55
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|102 ada
1 parsel
|Arif Şahin
|8,54 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 56
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|102 ada
3 parsel
|Kemalettin Yüksel
|5.200,00 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 57
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|123 ada
62 parsel
|Münibe Uygur
|454,52 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 58
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|123 ada
47 parsel
|Ramazan Uygur
|1.078,89 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 59
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|123 ada
48 parsel
|1-Şekernaz Yıldız
2-İmran Çağlayan
3-Ömer Yıldız
4-Ümmühan Özkan
5-İsmail Yıldız
6-Mert Yıldız
|1.356,96 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 60
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|123 ada
49 parsel
|Neslihan Özcan mirasçıları;
1-Necati Özcan
2-Hüseyin Özcan
3-Nuray Özcan
4-İpek Özcan Erol
5-Necati Eren Özcan
|1.726,04 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 61
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|123 ada
61 parsel
|Münibe Uygur
|354,59 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 62
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|123 ada
41 parsel
|Münibe Uygur
|1.315,13 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 63
|Çanakkale
|Bayramiç
|Kuşçayır Köyü
|124 ada
9 parsel
|Rukiye Öge
|3.282,89 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı
|2024 / 64