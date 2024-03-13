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        BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.03.2024 - 00:00
        T.C.
        BAYRAMİÇ
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        İLAN

        Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

        İl İlçe Köy / Mah Ada / Parsel No Malik Adı Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü Dava Esas No
        Çanakkale Bayramiç Çatalçam Köyü 128 ada 4 parsel Veli Yavuz 1.830,12 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 50
        Çanakkale Bayramiç GökçeiçiKöyü 109 ada
        3 parsel        		 Sezai Can 2.889,52m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 51
        Çanakkale Bayramiç KarıncalıkKöyü 102 ada
        13 parsel        		 Bayram Ali Özpek mirasçıları
        1-Gülsüm Özpek
        2-Sabriye Gökkaya
        3-Ahmet Özpek        		 81,38 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 52
        Çanakkale Bayramiç Karıncalık Köyü 102 ada
        14 parsel        		 Naci Altunbüken 460,30 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 53
        Çanakkale Bayramiç Karıncalık Köyü 102 ada
        21 parsel        		 Sabir Alacaoğlu 17,43 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 54
        Çanakkale Bayramiç Karıncalık Köyü 105 ada
        5 parsel        		 Yeter Yalçın 555,56 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 55
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 102 ada
        1 parsel        		 Arif Şahin 8,54 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 56
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 102 ada
        3 parsel        		 Kemalettin Yüksel 5.200,00 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 57
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 123 ada
        62 parsel        		 Münibe Uygur 454,52 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 58
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 123 ada
        47 parsel        		 Ramazan Uygur 1.078,89 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 59
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 123 ada
        48 parsel        		 1-Şekernaz Yıldız
        2-İmran Çağlayan
        3-Ömer Yıldız
        4-Ümmühan Özkan
        5-İsmail Yıldız
        6-Mert Yıldız        		 1.356,96 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 60
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 123 ada
        49 parsel        		 Neslihan Özcan mirasçıları;
        1-Necati Özcan
        2-Hüseyin Özcan
        3-Nuray Özcan
        4-İpek Özcan Erol
        5-Necati Eren Özcan        		 1.726,04 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 61
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 123 ada
        61 parsel        		 Münibe Uygur 354,59 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 62
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 123 ada
        41 parsel        		 Münibe Uygur 1.315,13 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 63
        Çanakkale Bayramiç Kuşçayır Köyü 124 ada
        9 parsel        		 Rukiye Öge 3.282,89 m²'lik mülkiyet hakkı talep edilen taşınmaz alanı 2024 / 64
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02002033
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