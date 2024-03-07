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        BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.03.2024 - 00:00
        T.C. BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2023/746 Esas


        DAVALILAR : Emre Kurdoğlu,Ramazan Kurt, Yasemin Kurt, Ayla Kurt'un, Muhammet Hanefi Oruç, Zübeyda Oruç, Gül Tok, Ekrem Oruç, Emre Oruç


        Bayburt İli,Merkez İlçesi, Buğdaylı Köyü,Mülüş Mevkii ,106 ada- 217 parsel sayılı taşınmazın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, dava dilekçesine cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinden ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.28/02/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01998948
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