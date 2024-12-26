BARTIN BELEDİYESİ

İhale 15/01/2025 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da

Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup,



(1) 1205 ada 13 parsel numaralı taşınmaz tapuda 574,36 m2 arsa

(11.487.200,00)TL + KDV muhammen bedel ve (344.616,00)TL geçici teminat miktarı ile,



(2) 1205 ada 19 parsel numaralı taşınmaz tapuda 980,50 m2 arsa

(19.610.000,00)TL + KDV muhammen bedel ve (588.300,00)TL geçici teminat miktarı ile,



(3) 1205 ada 20 parsel numaralı taşınmaz tapuda 1027,85 m2 arsa

(20.557.000,00)TL + KDV muhammen bedel ve (616.710,00)TL geçici teminat miktarı ile,



(4) 1205 ada 21 parsel numaralı taşınmaz tapuda 1044,84 m2 arsa

(20.896.800,00)TL + KDV muhammen bedel ve (626.904,00)TL geçici teminat miktarı ile,



(5) 1205 ada 22 parsel numaralı taşınmaz tapuda 618,65 m2 arsa

(12.373.000,00)TL + KDV muhammen bedel ve (371.190,00)TL geçici teminat miktarı ile,



(6) 1205 ada 23 parsel numaralı taşınmaz tapuda 613,72 m2 arsa

(12.274.400,00)TL + KDV muhammen bedel ve (368.232,00)TL geçici teminat miktarı ile,



(7) 1205 ada 24 parsel numaralı taşınmaz tapuda 831,51 m2 arsa

(16.630.200,00)TL + KDV muhammen bedel ve (498.906,00)TL geçici teminat miktarı ile satışa sunulacaktır.

İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.) Geçici Teminat ( İhalesine katılacağı parsel için belirlenmiş) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazı.

İhaleye katılmak için istenen belgeler;ı) Teklifi içeren iç zarfının eklenmesi.( İç ve dış zarf imzalı ve kapalı olacak, teklifmektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp veya mühürlenecek ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.)İhaleye katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 16.00’a kadar Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de bu saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisinden 3.000,00.-TL(Üç Bin) ücret karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI