BARTIN BELEDİYESİ
Giriş: 27.12.2024 - 00:00
BARTIN BELEDİYESİ TAŞINMAZ İHALESİ
İLAN METNİ
İdarenin;
Adresi : Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100MERKEZ/BARTIN
Telefon ve faks numarası : 03782271025 - 03782274013
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN : Mülkiyeti Belediyemize ait Gölbucağı Mahallesi tapuda E28c12a1d pafta,1205 ada 13 parsel (574,36 m2), 1205 ada 19 parsel (980,50 m2), 1205 ada 20 parsel (1027,85 m2), 1205 ada 21 parsel (1044,84 m2), 1205 ada 22 parsel (618,65 m2), 1205 ada 23 parsel (613,72 m2), 1205 ada 24 parsel (831,51 m2) arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır.
İhale 15/01/2025 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da
Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup,
(1) 1205 ada 13 parsel numaralı taşınmaz tapuda 574,36 m2 arsa
(11.487.200,00)TL + KDV muhammen bedel ve (344.616,00)TL geçici teminat miktarı ile,
(2) 1205 ada 19 parsel numaralı taşınmaz tapuda 980,50 m2 arsa
(19.610.000,00)TL + KDV muhammen bedel ve (588.300,00)TL geçici teminat miktarı ile,
(3) 1205 ada 20 parsel numaralı taşınmaz tapuda 1027,85 m2 arsa
(20.557.000,00)TL + KDV muhammen bedel ve (616.710,00)TL geçici teminat miktarı ile,
(4) 1205 ada 21 parsel numaralı taşınmaz tapuda 1044,84 m2 arsa
(20.896.800,00)TL + KDV muhammen bedel ve (626.904,00)TL geçici teminat miktarı ile,
(5) 1205 ada 22 parsel numaralı taşınmaz tapuda 618,65 m2 arsa
(12.373.000,00)TL + KDV muhammen bedel ve (371.190,00)TL geçici teminat miktarı ile,
(6) 1205 ada 23 parsel numaralı taşınmaz tapuda 613,72 m2 arsa
(12.274.400,00)TL + KDV muhammen bedel ve (368.232,00)TL geçici teminat miktarı ile,
(7) 1205 ada 24 parsel numaralı taşınmaz tapuda 831,51 m2 arsa
(16.630.200,00)TL + KDV muhammen bedel ve (498.906,00)TL geçici teminat miktarı ile satışa sunulacaktır.
İhaleye katılmak için istenen belgeler;
mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp veya mühürlenecek ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.)
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BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
- Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat ( İhalesine katılacağı parsel için belirlenmiş)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)
- İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi(Gerçek kişiler için)
- İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri,
- Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
- Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp veya mühürlenecek ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.)
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazı.
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BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI