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        BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 04.11.2024 - 00:00
        BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        ESAS NO:2024/324-325

        Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca; Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi'nde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur.

        Esas Numarası Balıkesir İli Bandırma İlçesi
        Köy/Mahalle        		 Ada/ Parsel Cinsi Malik
        2024/324 Yeniyenice Mahallesi 269 Tarla İkbal BİLGİÇ
        2024/325 Yeniyenice
        Mahallesi        		 156 Tarla Figen YALTIRAKLI.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02114715
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