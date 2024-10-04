BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

1-İdarenin; a) Adı : BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Yıldırım Mah. Yıldırım Cad. Naciye Hanım Sok.No:4 Karesi/BALIKESİR c) Telefon ve faks numarası : 0266 239 57 23 – 0266 244 58 25 ç) İhale dokümanının görülebileceği yer : Yıldırım Mah. Yıldırım Cad. Naciye Hanım Sok.No:4 Karesi/BALIKESİR ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Havran Yolu Üzeri 2.km Edremit/BALIKESİR

2-İhale konusu hizmet alımın;

a) Adı : Taşınır Mal Satışı b) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Zeytin ve Zeytinyağı ile Bal üretimine ait dolum, ambalaj ve paketleme işlemlerinde kullanılmış olan Satış Şartnamesi ekinde cinsi, adedi ve ölçü miktarları belirtilen taşınır mallardır. c) Teslimatın yapılacağı yer : Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü-Havran Yolu Üzeri 2.km Edremit/BALIKESİR ç) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalanması ve Satış bedelinin İdareye Ödenmesini Müteakip 30 (Otuz) Takvim Günü İçerisinde Taşınır Mallar Teslim Alınacaktır.

3-İhalenin;

a) İhale tarih ve saati : 16.10.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mah. Yıldırım Cad. Naciye Hanım Sok.No:4 Karesi/BALIKESİR

4. Bahse konu taşınır malların 2886 Sayılı Kanun’un 35/A maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

5. Satışı Yapılacak olan taşınır mallar, ilan tarihinden itibaren hafta içi mesai günlerinde (Pazartesi-Cuma) günleri 08:30 – 17:30 saatleri arası Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Havran Yolu Üzeri 2.km Edremit/BALIKESİR adresinde ihale tarihinden bir gün öncesine kadar görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar bahse konu taşınır mallara ait fiyat tekliflerini belirtilen adreste bizzat görerek verdiğini kabul etmiş sayılır.

6.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

6.1 T.C Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

6.2 İhaleye katılacak Tüzel Kişiler için temsil ve imza yetkisi olduğuna dair Yetki Belgesi veya yetkilendirilmeye dair Yetkili Organ Kararı,

6.3 İhaleye vekaleten girecek kişiler için noter onaylı Vekaletname,

6.4 İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,

6.5 İhaleye katılacak Tüzel Kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve İmza Sirküleri,

6.6 Tebligat Adresini Gösteren Adres Beyan Belgesi,

6.7 Geçici teminat bedelinin yatırıldığını gösteren tutara ilişkin makbuz veya Banka Teminat Mektubu, (Banka teminat mektuplarında bankanın Teyit Yazısı ile birlikte teslim edilecektir.)

6.8 Taşınır Mal Satış Şartnamesi ve Ekleri, (Şartnamenin her sayfası istekli tarafından imzalanacaktır.)

6.9 Şartname ekinde yer alan Fiyat Teklif Formu,

6.10 Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya dekont gereklidir.

7. İhaleye katılacak olanlar fiyat tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mah. Yıldırım Cad. Naciye Hanım Sok.No:4 Karesi/BALIKESİR adresine kapalı zarf içerisinde istenen diğer belgeler ile kendileri verebilir veya posta yoluyla da gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İhale tarih ve saatinden sonra Komisyona ulaşan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

8. Satış Şartnamesi Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yıldırım Mah. Yıldırım Cad. Naciye Hanım Sok.No:4 Karesi/BALIKESİR ile Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü Havran Yolu Üzeri 2.km Edremit/BALIKESİR adreslerinde bedelsiz olarak görülebilecek, ancak ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler tarafından Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdinde bulunan TR27 0021 0000 0030 0001 0000 01 no.lu hesabına şartname bedeli olan 300,00 TL’ nin yatırılarak ödeme makbuzunun ibraz edilmesi şarttır.

9. Satışa konu taşınır malların toplam muhammen bedeli 12.116.166,66 TL olup, Şartname ekinde bulunan listede yer alan muhammen bedeller üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

10. İstekliler, Şartname ekindeki Fiyat Teklif Formunda yer alan A,B,C,D,E,F,G ve H gruplarında listelenmiş olan makine ve ekipmanlar için grup olarak tek fiyat vereceklerdir. Grup olarak listelenmiş olan makinaların tamamı için verilmeyen fiyat teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. I grubunda yer alan makinaların ise bir ve veya birkaçı için fiyat verebileceklerdir.

11. Verilen fiyatların geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 60 (altmış) takvim günüdür.

12. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

13. İhale sonucunda satışı yapılan taşınır mal veya mallara en yüksek fiyatı veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

14. Satış ihalesi üzerinde kalan istekli bu hakkını bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredemez.

15. Satışı yapılan taşınır mallarla ilgili, her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler istekliye aittir.

16. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

17. 2886 Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki ilgili hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz. Bu hükme aykırı hareket edenlerin tespiti halinde geçici teminatları İdareye gelir kaydedilir ve haklarında ilgili Kanun ve hükümler çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

18. İhale ile ilgili 0266 239 57 23 no.lu telefondan (Dahili:7503) bilgi alınabilir.

İLAN OLUNUR.

