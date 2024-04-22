Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2024/2395 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2395 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 850.000,00 1 Taşıt 34FJT737 Plakalı , 2022 Model , RENAULT Marka , 5AQ605C210917 Motor No'lu , VF1AG000269294455 Şasi N ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:38

16/04/2024 (İİK m.114/4)