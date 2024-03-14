BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2018/663 Esas

KARAR NO : 2022/267



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 11/05/2022 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasanın 3/1,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince Tecilli 5 Ay Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Validjanovna ve Diana kızı, 1994 doğumlu, MADINA GADOEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurum vekilleri tarafından verilen istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2024