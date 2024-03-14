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        BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.03.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2021/956 Esas
        KARAR NO : 2021/877


        5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/11/2021 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasanın 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince Tecilli 10 Ay Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Tımur ve Mıra oğlu, 28/01/1990 doğumlu, ADILET TIMUROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02002562
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