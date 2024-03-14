BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/956 Esas

KARAR NO : 2021/877



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/11/2021 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasanın 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince Tecilli 10 Ay Hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılan Tımur ve Mıra oğlu, 28/01/1990 doğumlu, ADILET TIMUROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.03.2024