BAKIRKÖY 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/52 Esas

KARAR NO : 2023/633



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2023 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 3 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Ali Muhammed ve Zehra oğlu, 01/01/1996 doğumlu, Filistin nüfusuna kayıtlı ALİ MUSTAFA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPILAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yoluna başvurmadığı taktirde kararın kesinleşeceği hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19.03.2024