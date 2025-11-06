BAKIRKÖY 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İLAN

BAKIRKÖY 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 30/03/2024 tarihli 2021/529 Esas ve 2023/512 Kararı;



DAVALILAR : 1-Abdulbasıt Ibraheem H Alhılal, 2-Adel Obaıd M Bahawı, 3-Ali Işık, 4-Ezzedine Abdelmoula, 5-Hüseyin Gezer, 6-JAlil Jamilzade, 7-Mohamed Saleh Husain Amer, 8-Mohammed A.ı Albattrawı, 9-Saeed Ahmet M Baghlaf, 10-UMB Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti.

HÜKÜM:

"1-Davanın KABULÜNE,

-Dava konusu İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Çınar Mahallesi, 382 ada, 43 parselde kayıtlı, Kınalı (B) Blok, 12. Kat, 138 numaralı bağımsız bölümün davalı müflis Garanti Koza İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı tapusunun İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

-Dava konusu İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Çınar Mahallesi, 382 ada, 43 parselde kayıtlı, Kınalı (B) Blok, 12. Kat, 138 numaralı bağımsız bölümün tapu kaydı üzerinde bulunan davalı Akbank T.A.Ş. adına kayıtlı 25/10/2016 tarihli 67585 yevmiye numaralı, 29/03/2017 tarihli 21375 yevmiye numaralı, 02/11/2018 tarihli 66761 yevmiye numaralı ipotek kayıtlarının FEKKİNE,

-Haciz alacaklıları aleyhine açılan birleşen davada KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

7-Asıl dava yönünden;

-Davacı tarafından yapılan 2.392,65 TL yargılama giderinin DAVALILARDAN ALINARAK DAVACIYA VERİLMESİNE,

8-Birleşen dava yönünden;

-Davalılar Hasan Gül, Anadolu Japan Turizm Anonim Şirketi,İlhanlar Vinç ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Lider Faktoring Anonim Şirketi, Evdema Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Veysi Kaya, Esenyurt Belediye Başkanlığı, İzmit Belediye Başkanlığı, Şenyuva Alüminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 9.000,00 TL vekalet ücretinin DAVACIDAN ALINARAK İŞBU DAVALILARA VERİLMESİNE,

-Davalılar tarafından yapılan herhangi bir yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

-Mahkememiz kararı kesinleştiğinde 6100 sayılı HMK'nın 333. maddesi uyarınca taraflarca yatırılan gider avansından kararın kesinleşmesi ile avans iadesi için yapılacak tebligat gideri düşüldükten sonra kalan miktarın yatırana iadesine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. " Hükmü, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2025