BAKIRKÖY 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/417 Esas

DAVACI : GÜLŞAH RRYTA

DAVALILAR : MOHAMED BOUAOUAJA

EHSAN NOAMAN HUSSEIN ALQAISI

OMAR ABDULLAH I ALOMAR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 2022/417 Esas ve birleşen Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesinin 2023/171 Esas sayılı dosyasının dava dilekçesinde özetle; dava konusu İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mahallesi Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesinde kain tapuda 107 ada 3 Parsel sayısında (BLUE LAKE PROJESİ)D blok 3.Kat 8 numaralı bağımsız bölümü satın aldığını, ödemelerin yaptığını, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, bölüm üzerinde haciz ve şerhlerin bulunduğunu davalı tarafından ipoteklerden ve hacizlerden ari tapuda devir ve tesliminin yapılması için iş bu davanın açıldığını, dava konusu bağımsız bölüme ihtiyati tedbir konulmasını ve Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesinin 2023/171 Esas sayılı dosyası ile Mahkememiz dosyasının birleştirilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz duruşması 25/04//2024 günü saat 11:15'e bırakılmış olup, Mahkememiz dava dosyasına ve birleşen dava dilekçesine karşı itirazlarınızı 2 hafta içerisinde sunabileceğiniz, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve birleşen dosyanın dava dilekçesi duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/02/2024