Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Gayrimenkul Mal Satış İlanı

1- Satışı yapılacak gayrimenkul adresi; Gürpınar Mahallesi, Pekmez Caddesi, No:45/1-2

Beylikdüzü/ İstanbul.

2- Gayrimenkul Avcılar Tapu Sicil Müdürlüğünde; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahalle,Aşağıbağlar Mevkii, 12 pafta, 199 Ada, 4 Parsel, (20156147 Zemin ID,) numaralı Villa nitelikli taşınmazolarak kayıtlıdır.

3- Satışa çıkarılan gayrimenkule 12.500.000,00 TL (OnikimilyonbeşyüzyüzbinTürkLirası) (% 20

KDV hariç) rayiç değer biçilmiştir.

4- Arttırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin (%7,5'i nispetinde) 937.500,00_TL

(DokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTürkLirası) teminat olarak alınması gerekmektedir. Teminat olarak ; Para,Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine düzenlenen belgeler ((Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir." kabul edilecektir.

5- Hangi Masrafların alıcıya ait olduğu ; İhale bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan

KDV (% 20 ), Damga Vergisi (Binde 5,69 ) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

6- Gayrimenkul artırma sonunda ( Fiziki ortamlarda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra)

en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75 i olan: 9.375.000,00_TL (DokuzmilyonüçyüzyetmişbeşbinTürkLirası) bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan diğer alacakları geçmesi ve yapılmış yapılacak masrafları da karşılaması icap eder.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse, verilen

mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış

komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara her hangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.

8- Gayrimenkulün 1.artırması 04.11.2025 (Salı günü) tarihinde saat 15.00 de açık arttırma sureti ile

İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü Satış Komisyonu Başkanlığında

( Akşemsettin Mah.Adnan Menderes Bulvarı No: 56 Fatih /İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

9- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğünden

alabileceklerdir.

10- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 10.00'a kadar

komisyonun toplandığı vergi Dairesine yatırılır (Alacaklı Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü emanet

hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16:00'ya

kadar Avcılar Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu)satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü /Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir.

11- Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup,

malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelinin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise, bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

12-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75 'ini

bulmadığı veya şayet arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya

çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü bakikalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde 11.11.2025 (Salı günü) tarihinde saat (15.00) tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

13-İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de

tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler 0212 422 25 23 / Dahili 1425 nolu

telefon numarasından Avcılar Vergi Dairesinden bilgi edilebilir.