ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İPTAL İLANI
JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR
ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2024/908827
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4A 34746 ATAŞEHİR/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|2165705000 - 2166870775
|c) Elektronik posta adresi
|:
|fenisleri@atasehir.bel.tr
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|17.07.2024 - 5156
|b) Gazetenin ve internet haber sitesinin adı - tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|Yeni Çağrı - 18.07.2024 www.haberturk.com – 18.07.2024
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|08.08.2024
|4- İptal nedeni veya nedenleri
2024/908827 ihale kayıt numaralı “İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi İçin Jeneratör Alım İşi” ihalesine ait İdari Şartnamenin, 5. Maddesi (f) bendinde belirtilen ihale dokümanı kapsamında, teklif dosyasına yüklenmesi istenen, “Şantiye Sahası İnceleme Formu” nun, İdari Şartnamenin “Teklif Kapsamında Sunulması Gerekli Belgeler” başlıklı 7. Maddesine eklenmesi sehven unutulmuştur.