ASLANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul Satış İlanı

Hatay Defterdarlığı 23 Temmuz Vergi Dairesine olan borçlarından dolayı mükellefe ait olup üzerinde 23Tmemmuz Vergi Dairesinin haciz şerhi bulunan Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mah. Ana Taşınmaz Niteliği Kargir ev ve bahçe olan 7783 Ada 43 Parselde kayıtlı, tamamı 4935,90m² olan borçluya ait 4113,25m² yüz ölçümlü gayrimenkul 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94'üncü ve müteakip maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.



Satış Şartları:

1.Satış 02.12.2024 Pazartesi günü saat 14:00 de başlayıp aynı gün tamamlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilmek üzere Yamaçtepe Mahallesi Dr. Mustafa Bey Kahramanmaraş Caddesi No:11 adresinde bulunan Kahramanmaraş Defterdarlığı toplantı salonunda açık artırma usulü ile yapılacaktır. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilmiş olan rayiç değerin %75'ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacaklar toplamını ve satış masraflarını geçmesi şarttır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla birinci ihalede satışı yapılamayan gayrimenkul ikinci ihale tarihi olan 09.12.2024 Pazartesi günü aynı yer ve saatte satışa çıkarılacak, aynı gün sonuçlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilecektir. İkinci ihalede rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını aşması halinde en çok artırana satış yapılacaktır.

2.Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç bedelin %7,5'u oranında 6183 sayılı yasanın 10'uncu maddesinin 1-4 bendlerinde belirtilen değerlerde geçici teminat alınacaktır.Teminat ilimiz Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılarak buna ait emanet makbuzu 02.12.2024 Pazartesi günü satış saatinden önce satış komisyonuna ibraz edilecektir. Satış peşin para ile yapılır, alıcı isterse 3 günü geçmemek şartıyla süre talep edebilir. %20 Katma Değer Vergisi, Binde 5.69 Damga Vergisi ile tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün satılması halinde aynından doğan vergiler(Emlak vergisi v.b) ile takip masrafları (Bilirkişi Ücreti, Gazete İlan Bedeli ) satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün satılamaması halinde ise Bilirkişi Ücreti ile Gazete İlan Bedeli borçlu mükelleften tahsil edilir.

3.İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve masrafları dahil iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4.Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale kararı 6183 sayılı yasanın 97'inci maddesi uyarınca feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve en çok artırana ihale olunur. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz %5 den hesap olunur.

5.Satış şartnamesi Dairemiz ilan panosuna ilan tarihinde asılmış olup, istenildiği takdirde bir örneği satış servisinden temin edilebilir.

6.Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2024/1 dosya nosu ile Dairemize başvurmaları gerekmektedir. İlan olunur 05/11/2024

İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.



GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bulunduğu Yer: Cilt: Sayfa: Ada: Parsel: Kılavuzlu Mah. 17 1618 7783 43



GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:

Satışı yapılacak gayrimenkul tapuda K.Maraş Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mah. 7783 Ada, 43 Parselde kayıtlı kargir ev ve bahçe olup, Kazma bağları mevkinde bulunmaktadır içerisinde meyve ağaçlarının bulunduğu ve içerisinde kargir ev bulunmaktadır.

Artırmaya Esas Olan Rayiç Bedel:7.500.000,00-TL

Teminat Tutarı:562.500,00-TL

Nihat CENGİZ

Vergi Dairesi Müdürü