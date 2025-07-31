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        ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 01.08.2025 - 00:00
        İLAN
        ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/146 Esas
        KARAR NO : 2025/111


        Davacı : Cengiz GERDAN, Naci ve Ummiye oğlu, 1966 d.lu
        Davalı : Yener GERDAN, Naci ve Ummiye oğlu, 1968 d.lu
        Dava : Tapu iptali ve tescili.


        HÜKÜM :
        "1-Davanın davalı Naci Gerdan yönünden kabul nedeniyle KABULÜNE; diğer davalılar yönünden KABULÜNE,dava konusu Artvin ili, Arhavi ilçesi, Musazade Mahallesi, 735 ada 1 parsel,6 numaralı bağımsız bölümün davalı Yener Gerdan adına kayıtlı tapusunun İPTALİ ile, davacı Cengiz Gerdan adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,..............3-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 56.090,19-TL karar ve ilam harcından başlangıçta davacı tarafından yatırılan 269,85-TL peşin harç ve 13.851,78-TL tamamlama harcı bakiye41.968,56-TLharcın davalılardan alınarak Hazineye gelir kaydına...."Dair, tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak verilen karar davalı Yener Gerdan'a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 21/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02269750
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