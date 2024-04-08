T.C.

ANTALYA

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO :2023/833

KARAR NO :2024/22



Mahkememizin 2023/833 esas, 2024/22sayılı kararı ile; İysa ve Güllü oğlu, 1987 Mersin doğumlu, sanık İsmail GÜNEŞ hakkında;

" Hakaret" suçundan TCK.nun 125/1, 62, 251/3, 53, 58 maddeleri uyarınca 1 ay 26 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, '' Kadına Karşı Tehdit ''suçundan TCK.nun 106/1-2.cümle, 62, 53, 58 maddeleri uyarınca 5ay 18 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık İsmail Güneş'e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği, itiraz edildiği taktirde kararın kaldırılarak duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılama yapılacağı ve sanığa ceza verilmesi halinde 1/4 oranında indirimin kaldırılarak ceza verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26/03/2024