ANTALYA İLİ KAŞ İLÇESİ

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI



1. Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 76 Ada 1 Parsel (2.764,71 m²) ve 80 Ada 1 Parsel (4.980,23 m²) nolu taşınmazların tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2. İhale, Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

3. İhale tarihi, saati, geçici teminat bedeli ve satış bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4. Kapalı Teklif Usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya şirket ünvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu (Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 76 Ada 1 Parsel (2.764,71 m²) nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) veya (Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 80 Ada 1 Parsel (4.980,23 m²) nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır.

5. Teklif mektubunun, istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6. İhaleye katılmak isteyen istekliler tarafından; aşağıda sıralanan belgeler bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya şirket ünvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu (Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 76 Ada 1 Parsel (2.764,71 m²) nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) veya (Antalya İli Kaş İlçesi Gelemiş Mahallesi 80 Ada 1 Parsel (4.980,23 m²) nolu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satışı) yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır.

7. Zarfın en geç belirtilen ihale tarih ve saatinden 1 (bir) saat önce Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde (haftaiçi 08.30-17.30) görülebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları zorunludur. Şartname bedeli 2.000,00 ₺ (İkibin₺) olup, şartname bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât servisine yatırıldıktan sonra, makbuz karşılığında Kaş Belediyesi Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

9. İhaleye katılmak için;

9.1 Gerçek Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler:

9.1.1 Teklif Mektubu Zarfı

9.1.2 Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden alınabilir.)

9.1.3 İkametgâh Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

9.1.4 Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı

9.1.5 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)

9.1.6 Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)

9.1.7 Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı

9.1.8 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamaz.)

9.1.9 İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)

9.2 Tüzel Kişilerin Kapalı Zarf İçerisinde Sunacağı Belgeler:

9.2.1 Teklif Mektubu Zarfı

9.2.2 Tüzel kişiliği temsilen yetkilinin Noter Onaylı İmza Sirkülerinin Aslı

9.2.3 Tüzel kişiliğin ortaklık ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

9.2.4 Tebligat için adres ve telefon beyanı, 2886 sayılı Kanun Kapsamında Yasaklı olmadığı, Belediyemize borcu olmadığı ve ihale şartnamesinin kabul edildiğine dair beyannameleri içeren EK 1 Belgesi (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)

9.2.5 Geçici Teminat Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) veya Geçici Teminat Mektubu (Banka ve özel finans kurumlarından alınacak ve süresiz olacaktır.)

9.2.6 Ortak katılım olması halinde; Noter Onaylı Ortak Girişim Beyannamesi veya Adi Ortaklık Sözleşmesinin Aslı ile tüm ortakların e-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örnekleri, ikamet belgeleri ve Noter Onaylı İmza Beyannamelerinin Aslı

9.2.7 Vekâleten katılım olması halinde; vekilin noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin Noter Onaylı İmza Beyannamesinin Aslı

9.2.8 Kaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Kaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesinden alınacaktır.) (Belediyemize borcu olan kişiler, bu kişilerin ortağı olduğu tüzel kişilikler ve ortakları ihaleye katılamaz.)

9.2.9 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. (Kaş Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilecektir.)

10. Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlara İlişkin Bilgiler Tablosu:

Sıra No Mahalle/Mevki Ada Parsel Alanı (m²) Hisse

Oranı İmar

Durumu Satış Bedeli Geçici Tem. Bedeli % 3 Tarih Saat 1 Gelemiş Mah. 76 1 2.764,71 Tam TK (Düşük Yoğunluklu Tercihli Kullanım Alanı) ₺10.250.000,00 ₺307.500,00 10.01.2024 11.00 2 Gelemiş Mah. 80 1 4.980,23 Tam TK (Düşük Yoğunluklu Tercihli Kullanım Alanı) ₺18.450.000,00 ₺553.500,00 10.01.2024 11.30

Faruk AKBUDAK

Belediye Başkan Yrd.