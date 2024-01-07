Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

        İlandır
        Giriş: 07.01.2024 - 00:00
        ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR
        Sayın Devran PULAT
        (TC Kimlik No:48xxxxxxx20)


        Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/431 Esasında görülmekte olan, 09/03/2021 tarihli kaçakçılık suçuna ilişkin anılan Mahkemenin 27/02/2023 tarihli E:2021/431 K:2023/224 sayılı ve 02/06/2023 tarihinde kesinleşen gerekçeli kararında, 17 ABC 008 plakalı aracın müsaderesine karar verilmiş olup söz konusu aracı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde en yakın Gümrük Müdürlüğü/Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslim edilip sonucundan Müdürlüğümüze bildirilmesi, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağının bilinmesi ve tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı tebliğ olunur.

        Selvet KAPLAN
        Gümrük Müdürü

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01963346
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu