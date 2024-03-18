ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238 VE 241. MADDELERİ GEREĞİNCE PARA CEZASI VE EK TAHAKKUK KARARLARI
Müdürlüğümüzce, Geçici ithal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “Şartların İhlali” başlıklı 19 ve 20 inci maddelerine istinaden tanzim edilen, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1-b ve 241. Maddeleri uyarınca düzenlenen muhtelif tarih ve sayılı Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları şahısların Türkiye’de adresi bulunmadığından tebliğ edilememiş veya Türkiye’de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden Müdürlüğümüze iade edilmiştir.
Karara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242. Maddesi gereği itiraz hakkı mevcut olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilmediği takdirde karar kesinleşmiş sayılır. Söz konusu ceza kararları muhteviyatı amme alacağı kesinleştikten sonra süresi içinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. Maddesi çerçevesinde ilanen tebliğ yoluna gidilmesi ve kişi hakkında malvarlığı (adına kayıtlı otomobil, banka hesabı, gayrimenkul gibi) araştırması yoluna gidilmesi ve 6183 sayılı Yasanın 54 ve müteakip maddeleri çerçevesinde cebren tahsil yoluna gidilmesi hükümleri uyarınca; ilanen tebliğ olunur.
Selvet KAPLAN Gümrük Müdürü
|Ceza Karar No
|Karar Tarihi
|Unvan
|Toplam Tutar
|24070100CK000236
|29.01.2024
|ERDZHAN IDRIZ
|4.184,00
|24070100CK000222
|29.01.2024
|TAMER ALTUN
|158.338,24
|24070100CK000221
|29.01.2024
|ERDZHAN IDRIZ
|87.433,12
|24070100CK000154
|22.01.2024
|TURAL ALIEV
|6.624,00
|24070100CK000153
|22.01.2024
|TURAL ALIEV
|28.758,72
|24070100CK000038
|05.01.2024
|OLEG MAKAROV
|3.138,00
|24070100CK000037
|05.01.2024
|ANDREI KOMAROV
|2.092,00
|23070100CK003134
|05.12.2023
|VIKTORIIA VERETENNIKOVA
|139.500,80
|23070100CK003061
|01.12.2023
|JOHAN COENRAAD HELSDINGEN
|8.249,95
|23070100CK003060
|01.12.2023
|JOHAN COENRAAD HELSDINGEN
|8.249,95
|23070100CK002764
|31.10.2023
|SHIRAZ GUSEINOV
|25.039,92
|23070100CK002737
|30.10.2023
|ALEKSEJS ABELTINS
|4.184,00
|23070100CK002410
|26.09.2023
|ALİ HÜSEYİN ULAŞ
|4.184,00
|23070100CK002409
|26.09.2023
|ALİ HÜSEYİN ULAŞ
|82.020,20
|23070100CK002366
|16.10.2023
|ALEKSEJS ABELTINS
|16.528,00
|23070100CK001967
|31.07.2023
|ELNAZ PAZIRESH
|4.184,00
|23070100CK001966
|31.07.2023
|ELNAZ PAZIRESH
|14.090,12
|23070100CK001964
|31.07.2023
|AGHIL ASAKEREH
|14.090,12
|23070100CK001962
|31.07.2023
|ELNAZ PAZIRESH
|14.090,12
|23070100CK001918
|26.07.2023
|SHIRAZ GUSEINOV
|4.184,00
|23070100CK001917
|26.07.2023
|SHIRAZ GUSEINOV
|2.092,00
|23070100CK001883
|21.07.2023
|SAFARALI BAHRAMI
|4.184,00
|23070100CK001882
|21.07.2023
|SAFARALI BAHRAMI
|241.891,06
|23070100CK001840
|19.07.2023
|Janis BEINAROVICS
|4.184,00
|23070100CK001839
|19.07.2023
|SERGEI MALIN
|4.184,00
|23070100CK001828
|18.07.2023
|SERGEI MALIN
|1.912.097,25
|23070100CK001818
|19.07.2023
|Janis BEINAROVICS
|5.785,00
|23070100CK001787
|12.07.2023
|MLADEN MITKOV MIHAYLOV
|4.184,00
|23070100CK001786
|12.07.2023
|MLADEN MITKOV MIHAYLOV
|22.319,30
|23070100CK001785
|12.07.2023
|MLADEN MITKOV MIHAYLOV
|22.319,30
|23070100CK001572
|15.06.2023
|ALEKSEJS ABELTINS
|3.138,00
|23070100CK001567
|14.06.2023
|Semla ÖZELEN
|12.196,59
|23070100CK001538
|13.06.2023
|STOYANKA SIMEONOVA TODOROVA
|30.682,11
|23070100CK000082
|09.01.2023
|MILEN STOILOV MITEV
|28.681,46
|23070100CK000057
|06.01.2023
|ZHANA STOYKOVA IVANOVA
|28.681,46
|23070100CK000055
|06.01.2023
|ZEKERİE FEVZİEV ZEKERIEV
|66.604,72
|23070100CK000053
|06.01.2023
|IVANKA ILIEVA NDREU
|114.327,50
|23070100CK000039
|05.01.2023
|DEMET ÖZKAN
|36.820,11
|22070100CK002078
|28.10.2022
|PETAR BARISOV
|3.585,00
|22070100CK002077
|10.11.2022
|ASEN DIMITROV PILYOV
|9.050,00
|22070100CK000790
|44777
|Kyrlo MISTREKOV
|12.720,84
|22070100CK000145
|15.03.2024
|JOULIETA TSVETANOVA KLENOVSKA
|102.613,10
|21070100CK001498
|45366
|DANAIL DIMITROV TASKOV
|17.726,74
|21070100CK001428
|45366
|BEYHAN YUSEINOV SHERIFOV
|67.460,00
|21070100CK001316
|17.11.2021
|Said Mahdı MOUSAWI
|3.790,00
|21070100CK001262
|44508
|ZHIVKO HRISTEV
|8.640,96
|21070100CK001212
|45366
|VIOLETA MITKOVA SHEKEROVA
|25.771,32
|21070100CK000990
|20.09.2021
|Mıkheıl TURMAZIDZE
|14.780,61
|21070100CK000718
|24.06.2021
|KIM MOSE GODIKSEN
|4.775,28
|24070100CK000601
|45366
|JOULIETA TSVETANOVA KLENOVSKA
|1.880,00
|24070100CK000602
|45366
|BEYHAN YUSEINOV SHERIFOV
|1.272,00
|24070100CK000605
|45366
|VIOLETA MITKOVA SHEKEROVA
|1.272,00
|24070100CK000588
|45364
|RAMAZAN OCAK
|15.536,32
|Ek Tahakkuk Karar No
|Karar Tarihi
|Unvan
|Toplam Tutar
|23070100ET000082
|05.12.2023
|VIKTORIIA VERETENNIKOVA
|558.003,20
|23070100ET000044
|21.07.2023
|SAFARALI BAHRAMI
|967.564,22
|23070100ET000033
|18.07.2023
|SERGEI MALIN
|7.648.389,00
|23070100ET000026
|12.06.2023
|STOYANKA SIMEONOVA TODOROVA
|122.728,40
|22070100ET000039
|09.01.2023
|MILEN STOILOV MITEV
|114.725,84
|22070100ET000038
|02.01.2023
|ZHANA STOYKOVA IVANOVA
|114.725,84
|22070100ET000037
|02.01.2023
|ZEKERİE FEVZİEV ZEKERIEV
|266.418,89
|22070100ET000035
|02.01.2023
|IVANKA ILIEVA NDREU
|457.309,93
|22070100ET000034
|02.01.2023
|DEMET ÖZKAN
|147.280,46
|22070100ET000006
|31.01.2022
|JOULIETA TSVETANOVA KLENOVSKA
|410.452,40
|21070100ET000042
|12.11.2021
|Zhıvko HRISTEV
|3.443,40
|24070100ET000023
|45364
|RAMAZAN OCAK
|49.117,54