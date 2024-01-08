ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



1- İHALENİN KONUSU: Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi 27527 ada 18 parsel numaralı taşınmazdaki Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hissenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif ihale usulü ile satış işlemi gerçekleştirilecektir.



Satılacak taşınmazın;

Sıra İlçesi Mahallesi Ada

No Parsel

No Yüzölçümü

(m²) Belediye Hissesi Cinsi Tahmini Bedeli

(TL) Geçici

Teminat

Bedeli (TL) İhale

Tarihi İhale

Saati 1 Kepez Çankaya 27527 18 966,18 445/483 Arsa 17.403.000,00 522.090,00 25.01.2024 15:00



2- Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 1.000,00 TL şartname bedeli ödenerek temin edilebilir.

3- İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- Şartnamede beyanın esas olduğu belirtilen hususlarda (adres, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi vs.) yazılı beyan verilmesi, belge istenen hususlarda ise (ikametgah, vekaletname vs.) belgeyi düzenlemeye yetkili makamlardan alınan belge örneklerinin sunulması gerekmektedir.

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2024 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubu ile şartname bedeli makbuzu vermesi.

5- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İLAN OLUNUR.