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        ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ

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        Giriş: 21.03.2025 - 00:00
        İLAN
        ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1107
        KARAR NO : 2025/191
        DAVALI : BAHRUDDİN SAMEDİ - Afganistan İslam Cumhuriyeti Uyruklu.


        Davacı NUR BİBİ SAMEDİ tarafından Bahruddin Samedi aleyhine mahkememizde açılan (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;davalıya ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        HÜKÜM :
        1- Davacının boşanma davasının KABULÜ ile, Hatay İli, Antakya İlçesi, Ovakent Köyü/mah. Cilt 128, hane 1471'de nüfusa kayıtlı, Şah Murat ve Meryem kızı, 01/01/1990 doğumlu, 68485270998 Tc kimlik nolu davacı NUR BİBİ SAMEDİ ile Afganistan İslam Cumhuriyeti uyruklu davalı BAHRUDDİN SAMEDİ'nin T.M.K.166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,
        2-Tarafların ekonomik durumları ve talep durumu nazara alınarak taraflar için tedbir nafakası takdirine yer olmadığına,
        3-Davanın adli yardımlı olarak açıldığı anlaşılmakla, başlangıçta alınmayan 269,85 TL başvurma harcın, 615,40 TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
        4-Davanın adli yardımlı olarak açıldığı anlaşılmakla, hazinece karşılanan 7 adet tebligat ücreti 884,00 TL, 29.376,00 TL ilanen tebligat ücreti olmak üzere toplam 30.260,00 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
        Dair, davacının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
        İlan tarihinden itibaren 7 Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur.19/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02193768
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