T.C.

ANTALYA

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/833 Esas 28/02/2024



İ L A N



Davacı Ömer Gör ile Davalılar Massam İç Mim...A.Ş. ve Emin Bülent Kasapoğlu arasında mahkememizde görülmekte olan dava nedeniyle

Massa ... A.Ş‘nin yetkilisi Cenk Taşkent'in borçlu Mustafa Kasapoğlu’nun oğlu olan davalı Emin Bülent Kasapoğlu’nun arkadaşı olduğunu, mal kaçırmak amacıyla devirlerin yapıldığını, ihtiyati haciz kararı verilmesini, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile kısmi dava olarak zarar için şimdilik 300.000,00-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 2022/833 Esas, 04/11/2022 tarihli ara kararıyla; davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin reddine karar verildiği, 04/11/2022 tarihinde Tensip Tutanağı düzenlendiği görüldü.

Gönderilen tebligatlar ve adres araştırmalarından netice alınamadığından davalı Emin Bülent Kasapoğlu'na dava dilekçesinin, tensip zaptının ve 04/11/2022 tarihli ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1975 doğumlu, Mustafa oğlu Emin Bülent Kasapoğlu'nun davaya cevap süresi iki hafta olup süresinde cevap verilmez ise dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.