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        ANTALYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.11.2024 - 00:00

        İ L A N

        ANTALYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/175


        Rüşver Vermek suçundan sanık Heysem Sanık hakkında mahkememize açılan davada; Sanık Heysem Hayık'ın 17/01/2024 tarihinde Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısından çıkış yaptığı belirlendiğinden Suriye ile olan diplomatik ilişkilerin devam etmemesi nedeniyle CMK 247/2-a maddesi gereğince ilanen sanığın 15 gün içerisinde mahkemeye başvuruda bulunması, bulunmadığı takdirde kaçak olarak kabul edileceği ve yokluğunda karar verileceği hususunun ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.15/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02126727
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