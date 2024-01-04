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        ANTALYA 34. ASLİYECEZA MAHKEMESİNDEN

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        Giriş: 04.01.2024 - 00:00
        ANTALYA 34. ASLİYECEZA MAHKEMESİNDEN

        Aşağıda açık kimliği ve suçu ve gıyabında verilen cezası yazılı sanığa tebligat çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023

        DOSYA NO ADI SOYADI SUÇU
        1E.2021/375 K.2023/502 BESİM BİRSEL-ADNAN VE DEVLET OĞLU,01/03/1982 D.LU. ANTALYA MURATPAŞA NÜF. KAYITLI


        SUÇ:KÜLTÜR VARLIKLARINIBULMAK AMACIYLA İZİNSİZ OLARAK KAZI VEYA SONDAJ YAPMAK


        KANUN MAD CEZASI
        2863 S.K.65/1,TCK.62/1, 52/2,53/1-2-3 CMK.307/5 2 YIL 2 AY 20 GÜN HPC

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961769
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