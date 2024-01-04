ANTALYA 34. ASLİYECEZA MAHKEMESİNDEN

Aşağıda açık kimliği ve suçu ve gıyabında verilen cezası yazılı sanığa tebligat çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 27/12/2023

DOSYA NO ADI SOYADI SUÇU

1E.2021/375 K.2023/502 BESİM BİRSEL-ADNAN VE DEVLET OĞLU,01/03/1982 D.LU. ANTALYA MURATPAŞA NÜF. KAYITLI



SUÇ:KÜLTÜR VARLIKLARINIBULMAK AMACIYLA İZİNSİZ OLARAK KAZI VEYA SONDAJ YAPMAK



KANUN MAD CEZASI

2863 S.K.65/1,TCK.62/1, 52/2,53/1-2-3 CMK.307/5 2 YIL 2 AY 20 GÜN HPC