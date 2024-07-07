ANTALYA 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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ANTALYA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/07/2024

DOSYA NO :E.2021/277- K.2022/216

ADI SOYADI :YUNUS YALVAÇ-Mehmet Ali ve Emine oğlu, 1984 D.lu.

Isparta Yalvaç Bağkonak nüf. Kayıtlı.

SUÇU : Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek , Bulundurmak ve Kullanmak

KANUN MAD :5237 S.TCK 191/1

CEZAS : HAGB