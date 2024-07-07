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        ANTALYA 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08.07.2024 - 00:00
        İL A N
        ANTALYA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/07/2024

        DOSYA NO :E.2021/277- K.2022/216
        ADI SOYADI :YUNUS YALVAÇ-Mehmet Ali ve Emine oğlu, 1984 D.lu.
        Isparta Yalvaç Bağkonak nüf. Kayıtlı.
        SUÇU : Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek , Bulundurmak ve Kullanmak
        KANUN MAD :5237 S.TCK 191/1
        CEZAS : HAGB

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02058245
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