ANTALYA 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C.

ANTALYA

2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2017/499

KARAR NO : 2024/28



SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : HÜSEYİN ŞENGÜL, Çetin ve Songül oğlu, 24/05/1997 Bakırköy doğumlu, İstanbul, Bağcılar, Göztepe mah/köy nüfusunda kayıtlı. T.C. Kimlik No:39925529532 adresi meçhul.

Mahkememizin16/01/2024 tarihli 2027/499 Esas 2024/28 Karar sayılı ilamı ile;

1-SSÇ. Hüseyin Şengül’ün sübut bulan eylemine uyan T.C.K.'nun 245/1. maddesine göre T.C.K'nun 52/1. Maddesi de nazara alınarak SSÇ.’nin suçunu işleyiş biçimine ve suçun konusunun önem ve değerine nazaran takdiren 3 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-SSÇ.‘nin eyleminin teşebbüs aşamasında kalmış olduğu anlaşıldığından T.C.K.'nun 35/2. maddesine göre SSÇ.‘nin eylemi nedeniyle meydana gelen zararın veya tehlikenin ağırlığına nazaran takdiren SSÇ.‘nin cezasından 3/4 oranında indirim yapılarak SSÇ.‘nin 9 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-SSÇ.‘nin suç tarihinde 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış olduğu anlaşıldığından cezasından T.C.K.‘nun 31/3. Maddesi gereğine 1/3 oranında indirim yapılarak 6 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Yasal şartları oluşmadığı anlaşıldığından SSÇ. hakkında T.C.K'nun 245/son. Yollaması ile T.C.K'nun 168. Maddesi uygulanmak suretiyle cezasından indirim yapılmasına YASAL OLARAK YER OLMADIĞINA,

5-SSÇ.’ye verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak T.C.K.’nun 62. maddesine göre takdiren SSÇ.’ye hükmedilen cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak SSÇ.’nin 5 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-SSÇ.’ye hükmedilen 1 gün adli para cezasının T.C.K.’nun 52/2. maddesi gereğince SSÇ.’nin ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak takdiren günlüğü 20,00.TL den para cezasına çevrilerek SSÇ.’nin 5 AY HAPİS ve 20,00.TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7-SSÇ.’nin ekonomik ve şahsi hali, paranın satın alma gücü ve SSÇ.’ye hükmedilen adli para cezasının miktarı nazara alınarak T.C.K.’nun 52/4. maddesine göre SSÇ.’ye hükmedilen 20,00.TL adli para cezasının taksitler halinde ödenmesine TAKDİREN YER OLMADIĞINA,

8-SSÇ. hakkında karar tarihi itibariyle İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 31/03/2021 tarih ve 2018/522 Esas, 2021/516 Karar sayılı açıklanması geriye bırakılmış hükmü ile belirlenen 5 yıllık denetim süresinin devam etmekte olduğu bu haliyle yasal şartları oluşmadığı anlaşıldığından SSÇ. hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. Maddesi ve C.M.K.'nun 231/5 ve 6. maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine YASAL OLARAK YER OLMADIĞINA,

9-SSÇ.’ye hükmedilen 5 ay kısa süreli hapis cezasının T.C.K.’nun 50/3. Maddesi gereğince T.C.K.’nun 50/1-a. maddesine göre seçenek yaptırımlardan adli para cezasına çevrilerek 150 GÜN ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE,

10-SSÇ.’ye hükmedilen 150 gün adli para cezasının T.C.K.’nun 52/2. maddesi gereğince SSÇ.’nin ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak takdiren günlüğü 20,00.TL den para cezasına çevrilerek 3.000,00.TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

11-SSÇ.’nin ekonomik ve şahsi hali, paranın satın alma gücü ve SSÇ.’ye hükmedilen adli para cezasının miktarı nazara alınarak T.C.K.’nun 52/4. maddesine göre SSÇ.’ye hükmedilen 3.000,00.TL adli para cezasının taktiren birer ay ara ile 6 eşit taksit halinde SSÇ.den tahsiline, adli para cezasına ilişkin hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca SSÇ.’ye yapılan tebligata rağmen 30 gün içinde, hükmedilen adli para cezasının ödenmeye başlanmaması veya ödenmeye başlanıp da taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde T.C.K.’nun 52/4. maddesi gereğince ödenmeyen para cezasının geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ihtarına, (ihtar yapılamadı)

12-SSÇ.‘ye doğrudan hükmedilen 20,00.TL adli para cezası ile hapis cezasından çevrilerek hükmedilen 3.000,00.TL adli para cezalarının AYRI AYRI İNFAZINA,

13-SSÇ’ye ceza olarak adli para cezasına hükmedildiğinden SSÇ’nin bu cezasının ertelenmesine YASAL OLARAK YER OLMADIĞINA,

14-SSÇ’nin sübut bulan eylemi nedeniyle yapılan ve yargılama giderlerinden sayılan müşteki adına çıkartılan 2 adet tebligat ücreti 30,00.TL ve bilirkişi için ücret olarak ödenen 500,00.TL.‘nin toplamı olan 530,00.TL.‘nin 1/6’sı olup SSÇ’nin payına düşen 88,30.TL ile birlikte SSÇ için yapılan 3 adet tebligat ücreti 44,00.TL, posta ücreti 26,40.TL ve 1 adet e-tebligat ücreti 5,50.TL toplamı olan 164,20.TL.‘nin SSÇ. Hüseyin Şengül‘den alınarak hazineye irad kaydına, yokluğunda karar verilmesi sebebi ile gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, ancak açık ikametgah adresinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek bir dilekçe vermek suretiyle tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu SSÇ.Hüseyin ŞENGÜL'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.