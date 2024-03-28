T.C.

ANTALYA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/374 Esas

21/03/2024

Konu : İlan metni

Mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasında verilen ara karar gereğince;

Muris İbrahim ve Zahide'den olma 05/06/1938 doğumlu 13096604830 T.C.Kimlik Nolu HÜSNİYE ELCİLER'in 08/08/2020 tarihinde ölümü nedeniyle murisin alacak ve borçlarının tespiti için TMK'nın 621. Maddesi gereği TMK'nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 41. Maddesi gereği murisin kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da dahil bütün alacaklıları ve borçlularının, varsa belgeleriyle birlikte alacak ve borçlarını bildirmeleri gerektiği, verecekleri evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri,

Alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulmayacağı, ancak, alacaklının kusuru olmadan deftere yazdıramadığı veya bildirdiği halde deftere yazılmamış alacakları için mirasçının zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu kalacağı, alacakları, tereke mallarıyla güvence altına alınmış olan alacaklıların deftere geçirilmemiş olsa bile bu haklarını güvenceden alabilecekleri hususunda bilgisi olanların Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde bilgi vermeleri gerektiği hususu 2. kez İLAN olunur.