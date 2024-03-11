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        ANKET ANKARA KÜLTÜR TURİZM ETKİNLİKLERİ TEKSTİL TEMİZLİK ORGANİZASYON HİZMETLERİ RESTORASYON VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

        İlandır
        Giriş: 15.03.2024 - 00:00

        ANKET ANKARA KÜLTÜR TURİZM ETKİNLİKLERİ TEKSTİL TEMİZLİK ORGANİZASYON HİZMETLERİ RESTORASYON VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
        İŞİN ADI: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Bertaraf Sahalarına Gelen, Geri Dönüştürülebilir Malzemelerin Geri Kazanımlarının Sağlanması için Sahaların 1 Yıl Süre ile Kiralanması İşi

        İŞİN YERİ: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve işletilmesi ANKET A.Ş. ‘ye verilen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf sahaları

        NİTELİĞİ: Hafriyat sahalarına gelen yerinde ayrıştırılamayan, tehlikesiz, geri dönüştürülebilir inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü, sınıflarına göre ayrıştırılması, geçici depolanması ve ekonomiye geri kazandırmak maksadı ile geri kazanımının sağlanması.

        *2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale kapalı teklif usulü (pazarlıksız) ile 26.03.2024 tarihinde saat 14.00’ de Anket A.Ş İhale Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

        *İhaleye katılacak isteklilerin idaremizden (Anket A.Ş.) ihale dokümanı alması zorunludur. Aşağıda belirtilen adresten 250,00.-TL karşılığı ihale dokümanını alabilirler.

        * İhaleye katılacak isteklilerin idaremizden (Anket A.Ş.) Yer Görme Belgesi alması zorunludur.

        Adres: YEŞİLTEPE MAHALLESİ GÜNEBAKAN SOKAK NO: 5 KEÇİÖREN-ANKARA Tel: 0312 441 65 55

        İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN ARANAN ŞARTLAR
        • Tehlikesiz Atıklar Toplama – Ayırma Belgesi
        • İdareden alınacak ihale dokümanının satın alındığını gösterir belge
        • İdareden alınacak Yer Görme Belgesi

        Teklifler İhale günü 26.03.2024 saat 14:00’ a kadar idare adresine verilebilir.
        MUHAMMEN BEDEL
        (TAHMİN EDİLEN BEDEL)
        1 YIL        		 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKEN EN AZ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

        1.008.392,40 TL.


        (Bir milyon sekiz bin üç yüz doksan iki Türk Lirası Kırk Kuruş)

        30.251,77 TL.


        (Otuz bin iki yüz elli bir Türk Lirası Yetmiş yedi Kuruş)


        #ilangovtr
        #Basın no ILN02000322
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