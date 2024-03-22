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        ANKARA 41.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.03.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        41.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/4 Esas

        Mahkememizin 2021/4 Esas sayılı dosyasından, Davalı WOLFGANG RUDOLF KLEMENT'e yapılan tebligatların iade geldiği, tebligata yarar adresleri tespit edilemediği ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından TK 28 gereği dava dilekçesi, Tensip Zaptı, Ön inceleme Tensip Zaptı ve duruşma tarihleri de tebliğ edilemediğinden bunlar yerine geçmek ve Duruşma Günü: 05/06/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu adresi meçhul olan davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02008224
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