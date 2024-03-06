ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/342

Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Ankara Defterdarlığı Kayyım Büro Başkanlığı aleyhinde açılan Gaiplik Nedeniyle Hazine adına Tescil davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile; Ankara ili, Mamak ilçesi, Balkiraz Mahallesi, 6624 ada 6 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak bulunan, bu güne kadar kendisinden herhangi bir haber alınamayan, tüm aramalara rağmen açık kimlik ve adres bilgileri bulunamayan Hüseyin oğlu Ali isimli şahıs hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiştir. Davalı Hüseyin oğlu Ali'yi gören veya bu şahıs hakkında bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2022/342 esas sayılı dosyasına başvurmaları ve adresini bildirmeleri, aksi halde yukarıda adı geçen Hüseyin oğlu Ali'nin gaipliğine karar verilerek dava konusu taşınmazın Maliye Hazinesi adına tapuya tescil edileceği hususu ilan olunur.