ANKARA 12. AİLE MAHKEMESİ

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ANKARA

12. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/300

KARAR NO : 2024/678

DAVACI : HALET ALTAN

DAVALI : ASLAN ALTAN



Davacı Halet Altan tarafından davalı Aslan Altan aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında,

Mahkememizce davalı Aslan Altan'a dava dosyasında bulunan Karapınar Mah. 1170 Cad. No:6 İç Kapı No:7 Çankaya/Ankara adresine çıkartılan davetiyelerin bila tebliğ iade edilmesi ile yapılan araştırmalarda da davalı'nın tebliğe yarar adresine ulaşılamamış olması sebebiyle tebligatların davalı Aslan Altan'a ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Yapılan yargılama neticesinde; 10/10/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile "Davacının davasının KABULÜ ile, Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Temrezli köyü/mah. cilt 101, hane 6'da nüfusa kayıtlı, Zülfigar ve Hatice'den olma, 01/07/1968 doğumlu, 50764759430 T.C. kimlik numaralı davacı HALET ALTAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Turak ve Behiye'den olma 01/03/1965 doğumlu, 50992751862 T.C. kimlik numaralı davalı ASLAN ALTAN'ın TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,"karar verilmiş olup,

Davalı Aslan Altan'a karar tebliğinin bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı ve tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememizce verilen boşanma kararına karşı mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Aile Mahkemesine (Aile Mahkemesi bulunmaması halinde ise Asliye Hukuk Mahkemesine) verilecek dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Dairesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği, bu süre içinde istinaf başvurusunda bulunulmaması halinde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/11/2024