ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait 3 (Üç) adet arsa 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 29.08.2024 Perşembe günü saat 11:00’de Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2- İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 5.000,00₺. (Beşbinlira) ücret karşılığında temin edebilirler.

3- Satışı yapılacak arsaların durumu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İhalede arsa satışları aşağıda tablodaki sıra numarasına göre yapılacaktır.



SATIŞI YAPILACAK ARSALARIN:

Mahalle Ada/ Parsel no Yüzölçümü (m²) Cinsi Hisse nispeti İmar Durumu Tapu/Şerh beyan Muhammen

Bedel(₺) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi İhale

Saati İhale

Türü 1 BALIKHİSAR 1881/1 40.000 ARSA





TAM Kullanım Amacı : Sanayi ve Depolama Alanı Emsal : 1.00 (+0.20) YOK 201.000.000,00 TL 6.030.000,00 TL





29.08.2024 11:00



KAPALI TEKLİF 2 ÇINAR 2009/10 17.708 ARSA





TAM Var

(TEK Genel Müd.Adına Daimi İrtifak Hakkı) 88.540.000,00 TL 2.656.200,00 TL





29.08.2024 11:30



KAPALI TEKLİF 3 ÇINAR 2006/6 3.216 ARSA



TAM Kullanım Amacı : Sanayi ve Depolama Alanı Emsal : 1.00 YOK 16.723.200,00 TL 501.696,00 TL







29.08.2024 12:00



KAPALI TEKLİF

4- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

Kapalı Teklif Usulü İhale

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu en az (60 (altmış) gün süreli)

Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet’den alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için).

İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (Gerçek kişiler için).

Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri (Tüzel kişiler için )

Şartname alındı makbuzu ( gerçek ve tüzel kişiler )

Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Tebligat için adres beyan belgesi (Tüzel kişiler için )

2886 Sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname,

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Şartnamedeki maddelerde belirtilerek hazırlanan ihale dosyaları 29.08.2024 tarihinde Perşembe günü saat 10:45’e kadar Akyurt Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

5- İsteklilere ilanen duyurulur.